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Никита Белых заявил, что будет выплачивать штраф государству тысячу лет

11:20 07.10.2019 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Никита Белых заявил, что будет выплачивать штраф государству тысячу лет. По словам бывшего губернатора, всё его имущество, подлежащее аресту, стоит меньше 7 млн рублей, а штраф превышает 48 млн рублей.

Белых сообщил в интервью РБК, что обратился в суд с просьбой предоставить рассрочку или отсрочку для выплаты штрафа, но ему отказали.

В 2018 году бывший губернатор Кировской области был признан виновным в получении взяток и приговорён к восьми годам тюрьмы.  Говорит Москва

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