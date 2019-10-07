Никита Белых заявил, что будет выплачивать штраф государству тысячу лет
11:20 07.10.2019 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
Никита Белых заявил, что будет выплачивать штраф государству тысячу лет. По словам бывшего губернатора, всё его имущество, подлежащее аресту, стоит меньше 7 млн рублей, а штраф превышает 48 млн рублей.
Белых сообщил в интервью РБК, что обратился в суд с просьбой предоставить рассрочку или отсрочку для выплаты штрафа, но ему отказали.
В 2018 году бывший губернатор Кировской области был признан виновным в получении взяток и приговорён к восьми годам тюрьмы. Говорит Москва
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