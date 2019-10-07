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В "Газпроме" назвали основания увольнения Рауля Арашукова

11:32 07.10.2019 Источник: Интерфакс

Рауль Арашуков, занимавший пост советника генерального директора ООО "Газпром межрегионгаз", был уволен за прогул, а также за непринятие мер по непредотвращению конфликта интересов, заявил генеральный директор "Газпром межрегионгаза" Вадим Густов в интервью газете Петербургского международного газового форума.

"Трудовые отношения с Раулем Арашуковым было прекращены в начале года в соответствии с положениями Трудового кодекса. Это однократное грубое нарушение работником трудовых обязанностей - прогул (подпункт "а" пункта 6 части первой статьи 81 ТКРФ) и непринятие работником мер по предотвращению или урегулированию конфликта интересов, стороной которого он является, если указанные действия дают основание для утраты доверия к работнику со стороны работодателя (пункт 7.1 части первой статьи 81 ТК РФ)", - сказал гендиректор МРГ.

"Я его не застал, но хочу сказать, что компания оказывает всяческое содействие правоохранительным органам для того, чтобы разобраться в этом деле", - добавил Густов.

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