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Евросоюз согласится на новую отсрочку Brexit, если Лондон запросит ее - источник

12:00 07.10.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Страны - члены Евросоюза согласятся в очередной раз перенести Brexit, если соответствующий запрос поступит от Лондона. Об этом корр. ТАСС в понедельник заявил источник в делегации одной из стран сообщества в Совете ЕС.

"Если Лондон запросит новую отсрочку, то ЕС, вероятнее всего, согласится, так как здесь понимают, что лучше очередной перенос, чем Brexit без сделки", - сказал он.

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