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Эрдоган рассчитывает решить вопрос с F-35 в ходе предстоящего визита в США

12:05 07.10.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Турции Тайип Эрдоган рассчитывает провести переговоры с американским коллегой Дональдом Трампом в следующем месяце, во время которых он хочет прийти к конкретному решению по вопросу поставок истребителей пятого поколения F-35. Об этом сообщил в понедельник сам турецкий лидер в аэропорту в Анкаре перед вылетом в Сербию. Трансляцию его выступления вел телеканал Эн-ти-ви.

"С высокой долей вероятности в первой половине следующего месяце мы нанесем визит в Вашингтон. У нас будет возможность обсудить [с Трампом] двусторонние отношения и развитие событий в регионе. На повестке наших переговоров также будет тема с F-35, это затянувшийся процесс. Я бы хотел в ходе наших переговоров прийти к какому-либо решению", - подчеркнул он.

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