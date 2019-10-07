Число россиян, перенесших пересадку органов, выросло в 4,5 раза за 10 лет - Скворцова

13:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Количество трансплантаций органов в России увеличилось в 3,3 раза чуть более чем за десять лет, а число россиян, перенесших трансплантацию органов, - в 4,5 раза. Об этом в понедельник сообщила министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова на конгрессе "Трансплантация и донорство органов".

"За последние годы число трансплантаций увеличилось в 3,3 раза. А число живущих людей, живущих с пересаженными органами, - в 4,5 раза. Сейчас это уже 16,5 тыс. человек", - сказала министр.

