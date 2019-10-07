Двое сотрудников рудника "Мир" в Якутии арестованы по делу об аварии 4 августа 2017 года

12:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Суд арестовал двух сотрудников рудника "Мир" в Якутии по делу об аварии на предприятии 4 августа 2017 года, в результате которой погибли восемь человек. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе Следственного комитета РФ.

"Бывшему начальнику подземного рудника "Мир" Алексею Бурксеру и бывшему и. о. главного инженера этого предприятия Александру Манну предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 216 УК РФ ("Нарушение правил безопасности при ведении горных работ, повлекшее по неосторожности смерть восьми лиц и причинение крупного ущерба"), - сказали в СК. - По ходатайству следствия судом в отношении обоих обвиняемых избраны меры пресечения в виде заключения под стражу в связи с тем, что Бурксер предпринимал активные попытки скрыться, а Манн пытался воспрепятствовать расследованию уголовного дела".

