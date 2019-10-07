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Шиитское духовенство в Ираке организует краткосрочные "браки для удовольствия" - СМИ

12:20 07.10.2019 Источник: Русская служба Би-би-си

Священнослужители в Ираке патронируют и сами организовывают занятия проституцией при помощи шиитской практики временного "брака для удовольствия", выяснили журналисты Арабской службы Би-би-си.

В ходе расследования под прикрытием журналисты выяснили, что большинство исламских священнослужителей, работающих в так называемых брачных агентствах при крупнейших мечетях Багдада, готовы организовать "брак для удовольствия". В некоторых случаях такой "брак" длится всего лишь час и используется просто для секса. В некоторых случаях мулла был готов "женить" взрослого мужчину на девочке девяти лет.

Священнослужители также могут предоставить "жену" для такого временного брака.

Как следует из фильма-расследования, снятого журналистами, эти клерики по сути выполняют функции сутенеров.

Временный брак, обозначаемый арабским словом мут'а, - довольно спорная шиитская практика недолгого союза, за который женщине платят деньги. В суннитском обществе похожую функцию выполняет другой обряд, так называемый мизиар.

Предположительно, начало этой традиции положило разрешение мужчинам-мусульманам временно "жениться" во время путешествий.  Русская служба Би-би-си

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