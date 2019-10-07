Присуждена Нобелевская премия по физиологии и медицине за 2019 год
12:42 07.10.2019 Источник: Lenta.ru
Нобелевской премии по медицине и физиологии за 2019 год удостоились Уильям Кэлин (William G. Kaelin Jr), сэр Питер Рэтклифф (Sir Peter J. Ratcliffe) и Грегг Семенза (Gregg L. Semenza) за открытие механизма адаптации клеток к уровню доступности кислорода. Открытие поможет разработать новые способы борьбы с раком и другими заболеваниями. Об этом сообщается на сайте премии.
Нобелевскую премию по медицине и физиологии за 2018 год получили Джеймс Пи Эллисон (James P. Allison) и Тасуку Хондзё (Tasuku Honjo) за создание противораковой терапии с помощью ингибирования отрицательной регуляции иммунной системы.
В Стокгольме 10 декабря 2019 года, в день смерти Альфреда Нобеля, состоится официальная церемония награждения. Премию лауреатам вручит король Швеции Карл XVI Густав. Сумма денежного вознаграждения составляет около одного миллиона долларов (на всех лауреатов премии по медицине и физиологии). Lenta.Ru
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