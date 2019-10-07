Правительство установило нулевые квоты на занятость иностранцев в некоторых отраслях экономики
13:20 07.10.2019 Источник: Lenta.ru
Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление о допустимой доле иностранных работников в отраслях экономики в 2020 году. Текст опубликован на сайте правительства.
Больше всего иностранцев разрешат задействовать в сфере строительства — норматив установлен на уровне 80 процентов, хотя и не распространяется на Москву, Дагестан, Бурятию и Амурскую область.
Полный запрет наложен на занятость мигрантов в розничной торговле в нестационарных торговых объектах, в аптеках, на рынках и любой другой торговлей вне магазинов, палаток и рынков. Квота установлена на нулевом уровне.
Как сказано в сообщении на сайте, регулирование ведется с учетом региональных особенностей рынка труда, и исходя из приоритета трудоустройства российских граждан.
В отдельных сферах квоты сохранили на текущем уровне. Например, в выращивании овощей допустимо задействовать 50 процентов мигрантов, а в области спорта — 25 процентов.
Ранее эксперты выяснили, что Россия начинает терять статус страны, которая притягивает трудовых мигрантов. Вместо этого граждане страны сами отправляются на заработки за рубеж. Lenta.Ru
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