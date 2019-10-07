Минэнерго РФ считает, что можно забыть про уровень цены нефти в $100/баррель

13:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Минэнерго России считает справедливой цену нефти в 50 долларов за баррель. Про высокий уровень цены, который ранее превышал 100 долларов, можно забыть, сказал в интервью агентству Рейтер (Reuters) министр энергетики РФ Александр Новак.

"Все про 100 долларов давно забыли. Мы живем исходя из того, что в среднесрочной перспективе справедливые цены - 50 долларов. Бюджет в 2019-м (году) у нас сверстан исходя из цены 43-45 долларов за баррель", - сказал он.



По словам Новака, в долгосрочной перспективе цены на нефть будут близки к текущим уровням, так как падение добычи в Иране и Венесуэле замещается ростом добычи в США и в ряде других стран.

