Задержание гражданки РФ Юзик не связано с вопросом о шпионаже - правительство Ирана

14:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Задержание гражданки России Юлии Юзик не связано с вопросом о шпионаже. Об этом в ответ на вопрос корр. ТАСС на пресс-конференции заявил официальный представитель правительства Ирана Али Рабии.

"Этот вопрос не связан со шпионской деятельностью, - сказал он. - Насколько я знаю, причина задержания связана с вопросом получения визы".

