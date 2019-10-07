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Задержание гражданки РФ Юзик не связано с вопросом о шпионаже - правительство Ирана

14:12 07.10.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Задержание гражданки России Юлии Юзик не связано с вопросом о шпионаже. Об этом в ответ на вопрос корр. ТАСС на пресс-конференции заявил официальный представитель правительства Ирана Али Рабии.

"Этот вопрос не связан со шпионской деятельностью, - сказал он. - Насколько я знаю, причина задержания связана с вопросом получения визы".

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