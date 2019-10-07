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Срок работы Еврокомиссии под руководством Юнкера может быть продлен

14:32 07.10.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Срок работы действующей Еврокомиссии под руководством Жан-Клода Юнкера может быть продлен после 31 октября, если Европарламент не успеет утвердить к этой дате еврокомиссаров от Венгрии и Румынии. Об этом сообщила в понедельник официальный представитель Еврокомиссии Мина Андреева на брифинге в Брюсселе.

"Срок работы комиссии Юнкера может быть продлен в режиме исполнения обязанностей до того момента, пока Европейский парламент не закончит процедуру утверждения состава новой Еврокомиссии", - заявила она. Андреева утонила, что "режим исполнения обязанностей" подразумевает, что уходящая Еврокомиссия после 31 октября "не будет иметь права выдвигать новые законодательные инициативы, а займется исключительно выполнением текущей работы и претворением в жизнь существующих решений и директив".

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