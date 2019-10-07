Кремль считает неприемлемым задержание и допрос в США депутата Юмашевой

15:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал действия американских властей в отношении депутата Инги Юмашевой неприемлемыми и заявил, что Кремль глубоко озабочен подобным развитием событий.

"Реакция российской стороны уже была изложена МИД. Это весьма тревожная информация, она, безусловно, вызывает у нас глубокую озабоченность, - сказал Песков. - Мы считаем неприемлемыми подобные действия в отношении российского депутата".

