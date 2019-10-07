Названы самые высокооплачиваемые сферы труда в России
15:32 07.10.2019 Источник: RNS
Строительство, услуги фитнеса и салонов красоты и автомобильный бизнес стали самыми высокооплачиваемыми сферами в России по итогам III квартала текущего года, говорится в результатах исследования портала «Авито работа».
«По итогам III квартала 2019 года строительство оказалось самой высокооплачиваемой сферой в России. Работники в этой сфере получали в среднем 50 400 рублей в месяц. На втором месте - "фитнес, салоны красоты", где средняя зарплата по стране составляет 48 800 рублей. Замыкает тройку лидеров автомобильный бизнес со средней зарплатой 46 200 рублей в месяц», - говорится в исследовании.
Отмечается, что среди наименее оплачиваемых групп массовых профессий: «образование, наука» (26 900 рублей в месяц), «бухгалтерия, финансы» (30 000 рублей) и «административная работа» - в этой сфере в работодатели предлагают 30 400 рублей в месяц. RNS
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