Трамп заявил, что США пора выйти из "бесконечных войн" в Сирии

16:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент США Дональд Трамп, комментируя в понедельник ситуацию в Сирии, заявил, что Соединенным Штатам пора "выйти из этих бесконечных войн" и вернуть американских военных домой.

"Соединенные Штаты, как предполагалось, должны были быть в Сирии 30 дней <...>. Мы остались и погружались глубже и глубже в бой без видимой цели. <...> Но пришло время для нас выйти из этих нелепых бесконечных войн <...> и вернуть наших солдат домой", - написал глава государства в своем "Твиттере".



"Турция, Европа, Сирия, Иран, Ирак, Россия и курды теперь должны справляться с этой ситуацией", - добавил Трамп.

