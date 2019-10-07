Активность российских подлодок привела к внедрению НАТО дешевых беспилотных систем - СМИ
16:12 07.10.2019 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
НАТО начало внедрять дешёвые беспилотные системы из-за активности русских подлодок. Западные стратеги обеспокоены носителями крылатых ракет «Калибр» ВВС России.
РИА Новости сообщает, что системы для борьбы с противниками Североатлантический альянс испытал в Португалии.
Ранее НАТО применило в манёврах автономный робот, который может нести на себе сложную аппаратуру слежения. Говорит Москва
НОВОСТИ
- 16:32 07.10.2019
- РПЦ приняла в свою юрисдикцию клириков бывшего экзархата Русских церквей Константинополя
- 16:00 07.10.2019
- Трамп заявил, что США пора выйти из "бесконечных войн" в Сирии
- 15:32 07.10.2019
- Названы самые высокооплачиваемые сферы труда в России
- 15:12 07.10.2019
- Кирилл Вышинский назначен исполнительным директором МИА "Россия Сегодня"
- 15:00 07.10.2019
- Кремль считает неприемлемым задержание и допрос в США депутата Юмашевой
- 14:32 07.10.2019
- Срок работы Еврокомиссии под руководством Юнкера может быть продлен
- 14:12 07.10.2019
- Задержание гражданки РФ Юзик не связано с вопросом о шпионаже - правительство Ирана
- 14:00 07.10.2019
- Главный раввин Москвы осудил коллективную травлю
- 13:32 07.10.2019
- Минэнерго РФ считает, что можно забыть про уровень цены нефти в $100/баррель
- 13:20 07.10.2019
- Правительство установило нулевые квоты на занятость иностранцев в некоторых отраслях экономики
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать