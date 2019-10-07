Активность российских подлодок привела к внедрению НАТО дешевых беспилотных систем - СМИ

16:12 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

НАТО начало внедрять дешёвые беспилотные системы из-за активности русских подлодок. Западные стратеги обеспокоены носителями крылатых ракет «Калибр» ВВС России.

РИА Новости сообщает, что системы для борьбы с противниками Североатлантический альянс испытал в Португалии.



Ранее НАТО применило в манёврах автономный робот, который может нести на себе сложную аппаратуру слежения. Говорит Москва

