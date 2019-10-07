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НОВОСТИ

Активность российских подлодок привела к внедрению НАТО дешевых беспилотных систем - СМИ

16:12 07.10.2019 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

НАТО начало внедрять дешёвые беспилотные системы из-за активности русских подлодок. Западные стратеги обеспокоены носителями крылатых ракет «Калибр» ВВС России.

РИА Новости сообщает, что системы для борьбы с противниками Североатлантический альянс испытал в Португалии.

Ранее НАТО применило в манёврах автономный робот, который может нести на себе сложную аппаратуру слежения.  Говорит Москва

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