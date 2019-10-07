РПЦ приняла в свою юрисдикцию клириков бывшего экзархата Русских церквей Константинополя
16:32 07.10.2019
Русская Православная Церковь (РПЦ) приняла в свою юрисдикцию Архиепископию русских церквей в Западной Европе. Решение было принято священным Синодом РПЦ на внеочередном заседании в понедельник, 7 октября.
Заместитель управляющего делами патриархии епископ Зеленоградский Савва на своей странице в Telegram-канале заявил, что "архиепископия западноевропейских приходов русской традиции отныне пребывает неотъемлемой частью Московского патриархата".
"Для нее установлен особый режим управления, соответствующий ее традиции и ранее публиковавший как проект", — пояснил он.
Ранее стало известно, что абсолютное большинство клириков западноевропейского Русского экзархата приняли обращение о присоединении к РПЦ. Они обратились с соответствующей просьбой к патриарху Московскому и Всея Руси Кириллу. ren.tv
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