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НОВОСТИ

Федор Бондарчук начинает снимать свой первый сериал

17:00 07.10.2019 Источник: НГ-Online

7 октября начались съемки драмы «Псих» – первого сериала в режиссерской биографии Федора Бондарчука. Автор сценария – его жена актриса Паулина Андреева, и это ее первый сценарный опыт.

Главный герой сериала - психолог из тех, про кого говорят: «Врачу, исцелися сам».

В новом проекте собрался звездный актерский состав – Константин Богомолов, Елена Лядова, Игорь Верник, Ксения Раппопорт, Аня Чиповская, Александр Горчилин, Евгения Громова, Роза Хайруллина, Владимир Симонов и Олег Меньшиков.

Генеральным продюсером проекта стал президент «НМГ Студии» Вячеслав Муругов. 

«Псих» входит в линейку собственных сериалов видеосервиса more.tv – more originals. Премьера 8-серийного сериала состоится в следующем году.

Вера Цветкова

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