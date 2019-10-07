Федор Бондарчук начинает снимать свой первый сериал

17:00 Источник: НГ-Online

7 октября начались съемки драмы «Псих» – первого сериала в режиссерской биографии Федора Бондарчука. Автор сценария – его жена актриса Паулина Андреева, и это ее первый сценарный опыт.

Главный герой сериала - психолог из тех, про кого говорят: «Врачу, исцелися сам».

В новом проекте собрался звездный актерский состав – Константин Богомолов, Елена Лядова, Игорь Верник, Ксения Раппопорт, Аня Чиповская, Александр Горчилин, Евгения Громова, Роза Хайруллина, Владимир Симонов и Олег Меньшиков.

Генеральным продюсером проекта стал президент «НМГ Студии» Вячеслав Муругов.

«Псих» входит в линейку собственных сериалов видеосервиса more.tv – more originals. Премьера 8-серийного сериала состоится в следующем году.

Вера Цветкова