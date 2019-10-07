Более 50% смертей мужчин в России можно предотвратить - Скворцова
17:12 07.10.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Более половины смертей среди мужского населения России и более четверти - среди женского можно предотвратить, в том числе, за счет формирования приверженности к здоровому образу жизни. Об этом сообщила в понедельник министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова на седьмом съезде Союза медицинского сообщества "Национальная медицинская палата".
Формирование у россиян приверженности к здоровому образу жизни является одной из целей нацпроекта "Здравоохранение", в который в качестве целевых показателей заложено снижение смертности населения трудоспособного возраста до 350 случаев на 100 тыс. человек в год.
"Предотвратимая смертность в России - 41%. У мужчин - 55%, у женщин - 26%. <...> Это то, что мы можем предотвратить без медицины, путем межсекторальных государственных методов. Это то, что мы называем формированием здорового образа жизни", - сказала она.
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