В США выработали стратегию сдерживания РФ в Черном море
17:32 07.10.2019 Источник: RNS
В США разработали стратегию по сдерживанию России в Черном море. В стратегии, опубликованной на сайте американского правительственного центра RAND Corporation, указывается четыре основных направления работы.
«Развертывание передовых систем воздушной и береговой обороны в Румынии и Болгарии для противодействия российским угрозам наступательных ракет, расширение учений НАТО и поддержка Украины и Грузии в развитии их национальных оборонительных возможностей может усилить региональное сдерживание», — говорится в одном из пунктов.
Еще три включают в себя эффективное противостояние «информационным операциям», участие ЕС и Запада в невоенных вопросах, включая возобновление мирных переговоров и поддержку экономических проектов, а также специальные двусторонние партнерства по обоюдным приоритетам между странами. RNS
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