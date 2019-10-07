0
0
0
НОВОСТИ

В США выработали стратегию сдерживания РФ в Черном море

17:32 07.10.2019 Источник: RNS

В США разработали стратегию по сдерживанию России в Черном море. В стратегии, опубликованной на сайте американского правительственного центра RAND Corporation, указывается четыре основных направления работы.

«Развертывание передовых систем воздушной и береговой обороны в Румынии и Болгарии для противодействия российским угрозам наступательных ракет, расширение учений НАТО и поддержка Украины и Грузии в развитии их национальных оборонительных возможностей может усилить региональное сдерживание», — говорится в одном из пунктов.

Еще три включают в себя эффективное противостояние «информационным операциям», участие ЕС и Запада в невоенных вопросах, включая возобновление мирных переговоров и поддержку экономических проектов, а также специальные двусторонние партнерства по обоюдным приоритетам между странами.  RNS

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

18:00 07.10.2019
ВСМ из Москвы до Нижнего Новгорода запустят в 2024 г., до Санкт-Петербурга - в 2026 г.
0
10
17:12 07.10.2019
Более 50% смертей мужчин в России можно предотвратить - Скворцова
0
106
17:00 07.10.2019
Федор Бондарчук начинает снимать свой первый сериал
0
132
16:32 07.10.2019
РПЦ приняла в свою юрисдикцию клириков бывшего экзархата Русских церквей Константинополя
0
153
16:12 07.10.2019
Активность российских подлодок привела к внедрению НАТО дешевых беспилотных систем - СМИ
0
187
16:00 07.10.2019
Трамп заявил, что США пора выйти из "бесконечных войн" в Сирии
0
174
15:32 07.10.2019
Названы самые высокооплачиваемые сферы труда в России
0
219
15:12 07.10.2019
Кирилл Вышинский назначен исполнительным директором МИА "Россия Сегодня"
0
232
15:00 07.10.2019
Кремль считает неприемлемым задержание и допрос в США депутата Юмашевой
0
245
14:32 07.10.2019
Срок работы Еврокомиссии под руководством Юнкера может быть продлен
0
232

Возврат к списку