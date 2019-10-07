В США выработали стратегию сдерживания РФ в Черном море

17:32 Источник: RNS

В США разработали стратегию по сдерживанию России в Черном море. В стратегии, опубликованной на сайте американского правительственного центра RAND Corporation, указывается четыре основных направления работы.

«Развертывание передовых систем воздушной и береговой обороны в Румынии и Болгарии для противодействия российским угрозам наступательных ракет, расширение учений НАТО и поддержка Украины и Грузии в развитии их национальных оборонительных возможностей может усилить региональное сдерживание», — говорится в одном из пунктов.



Еще три включают в себя эффективное противостояние «информационным операциям», участие ЕС и Запада в невоенных вопросах, включая возобновление мирных переговоров и поддержку экономических проектов, а также специальные двусторонние партнерства по обоюдным приоритетам между странами. RNS

