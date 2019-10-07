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Путин увеличил зарплату президента РФ и премьера с 1 октября на 4,3% - указ

18:40 07.10.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин подписал указ об увеличении на 4,3% денежного вознаграждения, которое выплачивается президенту и председателю правительства страны. Как отмечается в документе, повышение произошло с 1 октября 2019 года.

Также на эту величину проиндексированы размеры выплат для глав Минобороны, МЧС, МВД, ФСБ, Росгвардии, Службы внешней разведки, ФСО, Государственной фельдъегерской службы, Генеральной прокуратуры и Следственного комитета РФ.

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