Путин увеличил зарплату президента РФ и премьера с 1 октября на 4,3% - указ

18:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин подписал указ об увеличении на 4,3% денежного вознаграждения, которое выплачивается президенту и председателю правительства страны. Как отмечается в документе, повышение произошло с 1 октября 2019 года.

Также на эту величину проиндексированы размеры выплат для глав Минобороны, МЧС, МВД, ФСБ, Росгвардии, Службы внешней разведки, ФСО, Государственной фельдъегерской службы, Генеральной прокуратуры и Следственного комитета РФ.

