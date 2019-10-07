В честь Путина назвали улицу в Цхинвале

19:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Улица Московская в городе Цхинвал в Южной Осетии переименована в честь президента РФ Владимира Путина. Об этом журналистам сообщил мэр Цхинвала Алан Кочиев.

"В день рождения президента РФ Владимира Владимировича Путина принято решение переименовать одну из красивейших улиц Цхинвала. С сегодняшнего дня она будет носить имя президента РФ", - сказал Кочиев.

