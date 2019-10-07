В Ставропольском крае бешеные волки покусали четырех жителей
20:00 07.10.2019 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
Бешеные волки покусали четырёх жителей Ставрополья. Все они госпитализированы.
На хищников организовали охоту и одного уже ликвидировали. Как сообщили в ветеринарном управлении края, волчью тушу направили на экспертизу.
Агрессивное нападение животных специалисты связывают именно с вирусом бешенства. Говорит Москва
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