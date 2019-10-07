Из детского отделения центра онкологии им. Блохина собираются уволиться медсестры - СМИ
20:40 07.10.2019 Источник: Эхо Москвы
Из детского отделения центра онкологии имени Блохина вслед за врачами собираются уволиться медсестры. Они жалуются на низкие зарплаты. Об этом сообщает «МБХ медиа» со ссылкой на председателя «Альянса врачей» Анастасию Васильеву. По ее словам, медсестры пока не написали заявления об увольнении. Эхо Москвы
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