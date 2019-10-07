Выставку "Город: детали" посетили более 11000 человек
21:23 07.10.2019
«Это не та выставка, где ничего нельзя трогать — только смотреть. Наоборот, тестировать можно было все, а как по-другому оценить проект? Пространство изначально организовали так, чтобы каждый образец хотелось испытать», — сказала заммэра.
На форуме можно было увидеть экспозицию, а так же поучаствовать в деловой программе, на которую записались несколько десятков экспертов из таких стран, как Россия, Франция, Германия, Великобритания, Литва, Израиль. Экспертами были архитекторы, ландшафтные дизайнеры, проектировщики, девелоперы и урбанисты, которые обсуждали будущее городов, а также пути формирования комфортных городских пространств.
НОВОСТИ
- 22:40 07.10.2019
- Агентство Fitch понизило рейтинг Saudi Aramco
- 22:00 07.10.2019
- Трамп обещал разрушить экономику Турции, если Анкара сделает что-то непозволительное
- 21:20 07.10.2019
- Сергея Зверева могут поставить на профилактический учет из-за штрафа за пикет
- 20:40 07.10.2019
- Из детского отделения центра онкологии им. Блохина собираются уволиться медсестры - СМИ
- 20:00 07.10.2019
- В Ставропольском крае бешеные волки покусали четырех жителей
- 19:20 07.10.2019
- В честь Путина назвали улицу в Цхинвале
- 18:40 07.10.2019
- Путин увеличил зарплату президента РФ и премьера с 1 октября на 4,3% - указ
- 18:00 07.10.2019
- ВСМ из Москвы до Нижнего Новгорода запустят в 2024 г., до Санкт-Петербурга - в 2026 г.
- 17:32 07.10.2019
- В США выработали стратегию сдерживания РФ в Черном море
- 17:12 07.10.2019
- Более 50% смертей мужчин в России можно предотвратить - Скворцова
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать