Выставку "Город: детали" посетили более 11000 человек

21:23

Первая международная выставка дизайн-решений для современных мегаполисов «Город: детали» привлекла за три дня более 11000 посетителей. По словам заместителя мэра Москвы Натальи Сергуниной, форум, состоявшийся на ВДНХ 3-5 октября, был интересен своими интерактивными программами, продолжительность которых составила более 150 часов.

«Это не та выставка, где ничего нельзя трогать — только смотреть. Наоборот, тестировать можно было все, а как по-другому оценить проект? Пространство изначально организовали так, чтобы каждый образец хотелось испытать», — сказала заммэра.

На форуме можно было увидеть экспозицию, а так же поучаствовать в деловой программе, на которую записались несколько десятков экспертов из таких стран, как Россия, Франция, Германия, Великобритания, Литва, Израиль. Экспертами были архитекторы, ландшафтные дизайнеры, проектировщики, девелоперы и урбанисты, которые обсуждали будущее городов, а также пути формирования комфортных городских пространств.