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Трамп обещал разрушить экономику Турции, если Анкара сделает что-то непозволительное

22:00 07.10.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент США Дональд Трамп заявил, что разрушит экономику Турции, если Анкара предпримет какие- либо действия, выходящие за рамки дозволенного.

"Как я уже говорил ранее, если Турция сделает что-то, что я при всей своей огромной и непревзойденной мудрости сочту выходящим за рамки, я сотру экономику Турции с лица земли", - написал хозяин Белого дома в понедельник в своем "Твиттере".

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