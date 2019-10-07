Агентство Fitch понизило рейтинг Saudi Aramco

22:40 Источник: Интерфакс

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings в понедельник понизило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) государственной нефтедобывающей корпорации Саудовской Аравии Saudi Arabian Oil Company (Saudi Aramco) до "А" с "А+".

Прогноз изменения рейтинга - "стабильный", говорится в сообщении агентства.



Рейтинг Saudi Aramco был понижен вслед за снижением суверенного рейтинга Саудовской Аравии до аналогичной отметки ввиду усилившейся геополитической и военной напряженности после атак беспилотников на объекты нефтяной инфраструктуры страны 14 сентября. В результате атаки добыча нефти в Саудовской Аравии упала вдвое, на 5,7 млн баррелей в сутки, однако добычу удалось восстановить до прежних значений в течение двух недель.



При этом оценка собственной кредитоспособности Saudi Aramco оставлена на уровне "aa+".

