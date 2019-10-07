Агентство Fitch понизило рейтинг Saudi Aramco
22:40 07.10.2019 Источник: Интерфакс
Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings в понедельник понизило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) государственной нефтедобывающей корпорации Саудовской Аравии Saudi Arabian Oil Company (Saudi Aramco) до "А" с "А+".
Прогноз изменения рейтинга - "стабильный", говорится в сообщении агентства.
Рейтинг Saudi Aramco был понижен вслед за снижением суверенного рейтинга Саудовской Аравии до аналогичной отметки ввиду усилившейся геополитической и военной напряженности после атак беспилотников на объекты нефтяной инфраструктуры страны 14 сентября. В результате атаки добыча нефти в Саудовской Аравии упала вдвое, на 5,7 млн баррелей в сутки, однако добычу удалось восстановить до прежних значений в течение двух недель.
При этом оценка собственной кредитоспособности Saudi Aramco оставлена на уровне "aa+".
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