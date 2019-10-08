США и Япония подписали "очень сильное и потрясающее" соглашение по торговле

07:00 Источник: Интерфакс

Представители США и Японии на церемонии в Белом доме подписали соглашение по торговле, сообщают американские СМИ.

Присутствовавший на этом мероприятии президент США Дональд Трамп назвал соглашение "очень сильным и потрясающим". По его мнению, оно пойдет на пользу американским фермерам, так как договор упростит доступ американских сельхозпроизводителей на японский рынок.

В конце сентября Трамп объявил о согласовании в среду с Японией стартового этапа нового торгового соглашения.

Трамп по итогам встречи с премьером Японии Синдзо Абэ заявил, что они "официально сообщают о первом этапе феноменального нового торгового соглашения". Он добавил, что в будущем последуют еще объявления такого рода.