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НОВОСТИ

Экс-посол США в России: Нам нужно меньше зацикливаться на господине Путине...

07:30 08.10.2019 Источник: Интерфакс

Соединенным Штатам следует задуматься над будущим России, и строить конструктивные отношения с теми, кто придет на смену ее нынешнему руководству, считает бывший посол США в РФ Джон Хантсман.

"Нам нужно меньше зацикливаться на господине Путине и больше думать об институтах и поколениях", - заявляет дипломат в своей статье в Wall Street Journal.

"Вместо того чтобы отторгать себя от России, что является неизбежным следствием всех этих санкций, мы должны развивать конструктивные отношения с теми, кто будет формировать постпутинский период России. США были застигнуты врасплох неожиданным приходом Путина к власти после распада Советского Союза. Мы не можем позволить, чтобы это повторилось", - подчеркивает Хантсман.

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