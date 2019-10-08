Экс-посол США в России: Нам нужно меньше зацикливаться на господине Путине...
07:30 08.10.2019 Источник: Интерфакс
Соединенным Штатам следует задуматься над будущим России, и строить конструктивные отношения с теми, кто придет на смену ее нынешнему руководству, считает бывший посол США в РФ Джон Хантсман.
"Нам нужно меньше зацикливаться на господине Путине и больше думать об институтах и поколениях", - заявляет дипломат в своей статье в Wall Street Journal.
"Вместо того чтобы отторгать себя от России, что является неизбежным следствием всех этих санкций, мы должны развивать конструктивные отношения с теми, кто будет формировать постпутинский период России. США были застигнуты врасплох неожиданным приходом Путина к власти после распада Советского Союза. Мы не можем позволить, чтобы это повторилось", - подчеркивает Хантсман.
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