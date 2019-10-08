Трамп обещает скоро показать американские "невероятные новые вооружения"

07:45 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

США разрабатывают "невероятные новые вооружения", в том числе подводные лодки новейшего образца. Об этом заявил в понедельник президент США Дональд Трамп, отвечая на вопросы журналистов. Из слов хозяина Белого дома следовало, что в ближайшие недели американская сторона может продемонстрировать некоторые новые оружейные системы.

"Мы сейчас разрабатываем невероятные новые вооружения. У нас есть такие вооружения, которые никто даже не может себе представить, - утверждал президент США. - Намерены сделать пару остановок в ближайшие четыре-пять недель. Что- то [из новых систем] мы демонстрируем, а что-то нет".