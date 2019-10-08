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В Москве и области введен желтый уровень опасности погоды

08:00 08.10.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Облачная погода и до 7 градусов тепла ожидаются в Московском регионе 8 октября, сообщается на сайте Гидрометцентра. Днем в Москве от 4 до 6 градусов тепла, ночью - от 1 до 3 градусов выше нуля.

Порывы юго-западного ветра в регионе достигнут 15 м/с , ночью скорость ветра составит 5-10 м/с. Из-за сильного порывистого ветра в период с 8:00 до 21:00 в Москве и Подмосковье вводится желтый уровень опасности. Атмосферное давление составит 748 мм ртутного столба.

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