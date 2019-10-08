Власти Японии второй раз предупредили Japan Airlines в связи с пьянством летчиков

08:45 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Правительство Японии приняло решение направить второе предупреждение крупнейшей авиакомпании страны Japan Airlines (JAL) в связи с тем, что ее пилоты неоднократно уличались в употреблении спиртных напитков в служебное время. Документ будет выписан от имени министерства государственных земель, инфраструктуры, транспорта и туризма, сообщило во вторник национальное общественное телевидение.