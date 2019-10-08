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Лидером по смертности от алкоголя среди регионов РФ стала Чукотка

10:00 08.10.2019 Источник: РБК

Около 2,6% смертей в России в 2018 году было вызвано употреблением алкоголя — в прошлом году эта причина смерти была указана в документах более чем 48 тыс. скончавшихся россиян, выяснил РБК.

Лидируют по смертности из-за алкоголя регионы Дальнего Востока. В Чукотском автономном округе коэффициент смертности по этой причине составил почти 13 человек на 10 тыс. населения, свидетельствуют данные местной службы статистики. Фактически это означает, что каждый девятый человек, скончавшийся на Чукотке в 2018 году, официально умер из-за алкоголя.

В Магаданской области от алкоголя умерли десять человек на 10 тыс. живущих, то есть один из каждых 11 умерших в 2018 году. При этом на Чукотке и в Магаданской области не фиксировались случаи смертельного отравления алкоголем. В Ивановской области показатель превысил девять человек на 10 тыс. живущих всех возрастов, а в Новгородской приблизился к этой цифре. В Ярославской области связана с алкоголем каждая 20-я смерть в 2018 году. Во всех регионах почти все умершие — мужчины, свидетельствуют полученные РБК данные региональных служб статистики.

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