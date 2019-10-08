Граждане РФ и США были приоритетом для слежки при посещении Ассанжа в Лондоне - СМИ

11:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россияне и американцы, которые могли посещать основателя организации WikiLeaks Джулиана Ассанжа в посольстве Эквадора в Лондоне, являлись приоритетной целью для слежки со стороны испанского частного охранного предприятия, отвечающего за защиту диппредставительства. Об этом сообщила во вторник газета "Паис".

Издание уже писало о том, что владелец компании Undercover Global S. L. Давид Моралес передавал ЦРУ аудио- и видеоматериалы о встречах Ассанжа со своими адвокатами и помощниками. Теперь из-за данных сведений в отношении Моралеса в Испании заведено расследование. По версии газеты, Моралес дал инструкции своим сотрудникам в Лондоне, чтобы те заранее уведомляли о визитах "приоритетных целей" - россиян и американцев - в посольство. Вся информация направлялась на сервер протокола передачи файлов по сети (FTP) штаб-квартиры Undercover Global S. L.



Сотрудники данной компании заверяют, что у ЦРУ был доступ к этому серверу. Как утверждает "Паис", интерес испанского предприятия к гражданам РФ, посещавшим посольство в Лондоне, возрос после появления подозрений о том, что основатель WikiLeaks мог якобы поддерживать контакты с российскими спецслужбами. Сам Ассанж всегда отрицал такие утверждения.



Кроме того, особое внимание к возможным визитам россиян было приковано после подозрений в том, что основатель WikiLeaks мог попытаться покинуть посольство в 2017 году и направиться в Россию. Ассанж и его адвокаты отрицали такую версию. Так, например, были сфотографированы визы в РФ журналиста Гленна Гринвальда, а также его мобильный телефон. Такому же контролю подвергались и российские журналисты, которые посещали Ассанжа.



Как подчеркивает издание, шпионаж за американскими гостями основателя WikiLeaks объяснялся желанием узнать, кто поддерживал человека, который раскрыл секреты США. Так, делались видео- и аудиозаписи во время многих визитов в посольство Эквадора. Сотрудники Undercover Global S. L. разбирали и фотографировали телефоны американских журналистов. По версии "Паис", все посетители Ассанжа были обязаны сдавать свои сумки, компьютеры и другие электронные устройства при входе в диппредставительство.



В категорию "приоритетных целей" также попали некоторые адвокаты, медики, политики и друзья австралийцы. Это подразумевало, что после их визита готовился отчет с датой посещения, копией паспорта, содержимым разговора и видео со встречи. В некоторых случаях также делались снимки международного идентификатора мобильного оборудования - номера, обычно уникального, для идентификации телефонов. Так, слежка во время визита в посольство в Лондоне велась и за актрисой Памелой Андерсон, которая ранее заявляла, что состоит в романтических отношениях с основателем WikiLeaks.

