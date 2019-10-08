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Пивовар назвал борьбой с малым бизнесом идею запретить крафт

11:32 08.10.2019 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Производители пива назвали идею запретить крафт борьбой с малым бизнесом. Пивовар Михаил Пихур сообщил радиостанции «Говорит Москва», что в российском законодательстве нет понятия «крафтового напитка».

«Крафт сейчас шагает [развивается] очень сильно. Может быть, кому-то он и мешает. Определения, что такое крафотовое пиво, у нас в законодательстве нет. Есть пиво, есть пивной напиток. Есть малые пивоварни и т.д. Крафтовое пиво – такого определения пока не существует. Речь идёт, скорее всего, о вытеснении с рынка крафтовиков. Под крафтовиками я подразумеваю малые пивоварни. Борьба с малым бизнесом идёт в стране. Это всё вытеснение малого бизнеса».  

По его мнению, цены на алкогольную продукцию в связи с возможным запретом на крафт не поменяются.

«Я думаю, что на общую стоимость пива это не повлияет. Крафтовый рынок, как таковой, это от общего объёма 3-5 %. Это не такой уж большой объём».

Ранее СМИ сообщили, что России может исчезнуть крафтовое пиво.

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