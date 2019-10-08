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Китай приветствовал концепцию РФ о коллективной безопасности в Персидском заливе

12:00 08.10.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Китай приветствует российскую инициативу по созданию организации коллективной безопасности в Персидском заливе. Об этом во вторник на брифинге заявил официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан, отвечая на вопрос ТАСС.

"Мне необходимо уточнить эту информацию, но я могу дать принципиальный ответ. Ситуация в заливе является крайне сложной, и Китай пристально следит за ней. Мир и стабильность в регионе отвечает интересам всех сторон", - указал он.

"Мы приветствуем все меры и предложения, которые положительно скажутся на мире и стабильности в регионе, а также намерены поддерживать контакты с соответствующими сторонами", - подчеркнул дипломат.

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