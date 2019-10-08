Правительство поддержало законопроект о праве детей поступать в ту же школу, где уже учатся их братья и сестры
12:05 08.10.2019 Источник: Интерфакс
Кабмин поддержал законопроект о наделении детей преимущественным правом учиться в той же школе, где уже обучаются их братья и сестры.
В проекте официального отзыва правительства (имеется в распоряжении ИФ) отмечается, что "идея законопроекта заслуживает поддержки".
При этом в правительстве напоминают, что общественные отношения, возникающие в связи с реализацией права на образование, регулируются федеральным законом "Об образовании в РФ". В связи с этим авторам законопроекта надо вносить поправки именно в статью 67 этого закона.
Правительство поддерживает данный законопроект с учетом указанного замечания, говорится в документе.
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