Правительство поддержало законопроект о праве детей поступать в ту же школу, где уже учатся их братья и сестры

12:05 Источник: Интерфакс

Кабмин поддержал законопроект о наделении детей преимущественным правом учиться в той же школе, где уже обучаются их братья и сестры.

В проекте официального отзыва правительства (имеется в распоряжении ИФ) отмечается, что "идея законопроекта заслуживает поддержки".



При этом в правительстве напоминают, что общественные отношения, возникающие в связи с реализацией права на образование, регулируются федеральным законом "Об образовании в РФ". В связи с этим авторам законопроекта надо вносить поправки именно в статью 67 этого закона.



Правительство поддерживает данный законопроект с учетом указанного замечания, говорится в документе.