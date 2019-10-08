"Официальных безработных" может стать в два раза больше за три года
12:20 08.10.2019 Источник: Известия
Число безработных, зарегистрированных на бирже труда, за три года может удвоиться. Такие ожидания чиновников зафиксированы в пояснительных документах к проекту бюджета на 2019-й и плановый период 2021–2022 годов. Реального роста безработицы в правительстве не ожидают: речь об увеличении популярности государственной службы занятости. Сейчас ее услугами пользуется меньше 20% безработных, и чиновники рассчитывают увеличить эту долю до уровня выше трети.
К 2022 году уровень регистрируемой безработицы может достичь 1,9%. Известия
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