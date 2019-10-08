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Меркель отвергла новый план Джонсона по Brexit, переговоры близки к провалу - BBC

13:00 08.10.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила премьер-министру Великобритании Борису Джонсону о том, что сделка по Brexit возможна лишь при условии, что Северная Ирландия останется в таможенном союзе ЕС, отвергнув таким образом новый план Лондона по Brexit. Об этом сообщила во вторник в своем "Твиттере" политический обозреватель телерадиовещательной корпорации Би-би-си Лора Кюнссберг со ссылкой на представителя канцелярии британского премьера.

В ином случае, по оценке Меркель, сделка "практически маловероятна", пишет обозреватель Би-би-си.

Она цитирует представителя Даунинг-стрит, заявившего, что "переговоры в Брюсселе близки к срыву, несмотря на то, что Великобритания проделала большой путь". По словам того же источника, Джонсон в ответ сказал Меркель, что подобное требование Берлина делает достижение сделки "по сути невозможным".

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