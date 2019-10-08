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НОВОСТИ

Кремль опасается нового витка гонки вооружений, но РФ участвовать в ней не будет - Песков

13:05 08.10.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия не намерена втягиваться в новую гонку вооружений, хотя в Кремле и опасаются ее нового витка. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя слова президента США Дональда Трампа, анонсировавшего разработку "невероятных новых вооружений".

"В Кремле опасаются нового витка гонки вооружений, - сказал Песков. - Вместе с тем, хочу вам напомнить слова президента Путина о том, что Россия не будет втягиваться в эту потенциальную гонку вооружений, ибо сделала задел на годы вперед в плане технологического превосходства для обеспечения безопасности нашей страны и для обеспечения паритета".

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