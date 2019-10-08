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НОВОСТИ

Жилье в новостройках за год подорожало почти на 12%

14:00 08.10.2019 Источник: Известия

За последний год средние цены на новостройки в России выросли почти на 12%, вслед за ними увеличилась и стоимость вторичного жилья –– на 8%. Об этом свидетельствуют данные «Авито Недвижимость» по крупным городам. «Известия» ознакомились с документом.

Тенденцию роста подтверждают и аналитики Центробанка. Подорожание произошло в связи с переходом строительной сферы на проектное финансирование — эскроу-счета, отмечают опрошенные «Известиями» эксперты. Осенью цены продолжат увеличиваться, так как в это время традиционно растет спрос на квартиры, но к декабрю заметный рост прекратится. Параллельно банки уменьшают ставки на ипотеку, ко второй половине 2020-го они могут достичь рекордно низкого уровня — 8,7%, отметили в ДОМ.РФ.

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