Более 70% украинцев не поддерживают открытие рынка сельхозземель - опрос
13:32 08.10.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Подавляющее большинство граждан Украины выступают против инициативы президента Украины Владимира Зеленского и правительства об открытии рынка земли сельскохозяйственного назначения. Об этом свидетельствуют результаты опроса Социологической группы "Рейтинг".
"Лишь 19% опрошенных поддерживают введение продажи земли сельскохозяйственного назначения. 73% - против этой инициативы, 8% - не определились", - говорится в материалах опроса. Продажу земли сельскохозяйственного назначения иностранцам поддерживают еще меньше украинцев - всего 13%, а против такого решения высказался 81% опрошенных.
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