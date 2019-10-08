Более 70% украинцев не поддерживают открытие рынка сельхозземель - опрос

13:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Подавляющее большинство граждан Украины выступают против инициативы президента Украины Владимира Зеленского и правительства об открытии рынка земли сельскохозяйственного назначения. Об этом свидетельствуют результаты опроса Социологической группы "Рейтинг".

"Лишь 19% опрошенных поддерживают введение продажи земли сельскохозяйственного назначения. 73% - против этой инициативы, 8% - не определились", - говорится в материалах опроса. Продажу земли сельскохозяйственного назначения иностранцам поддерживают еще меньше украинцев - всего 13%, а против такого решения высказался 81% опрошенных.

