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Нобелевская премия по физике присуждена за вклад в понимание эволюции Вселенной

13:07 08.10.2019 Источник: Lenta.ru

Нобелевскую премию по физике за 2019 год получат Джеймс Пиблз (James Peebles), Мишель Майо (Michel Mayor), Дидье Кьело (Didier Queloz) за вклад в понимание эволюции Вселенной и места Земли в ней. Об этом сообщается на сайте премии.

Пиблз был награжден за теоретические исследования в области физической космологии, а Майо и Кьело — за открытие экзопланет, вращающихся вокруг звезд солнечного типа.

В 2018 году Нобелевскую премию по физике получили Артур Ашкин, Жерар Муру и Донна Стрикленд за «новаторские изобретения в области лазерной физики». Американский физик Ашкин является одним из создателей оптического пинцета, который успешно применялся в исследованиях биологических систем. Французский ученый Муру и канадский физик Стрикленд предложили усиление чирпированных импульсов, позволяющее получать лазерные импульсы высокой мощности.

Официальная церемония вручения премии пройдет 10 декабря (день смерти Альфреда Нобеля) в Стокгольме. Награду лауреатам передаст король Швеции Карл XVI Густав. Сумма денежного вознаграждения в 2019 году составит примерно один миллион долларов на всех лауреатов премии по физике.  Lenta.Ru

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