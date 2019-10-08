В Москве началось голосование о темпах обновления поездов метро
13:20 08.10.2019
Столичный портал онлайн-опросов «Активный гражданин» запустил специальное голосование, которое посвящено развитию метрополитена. Москвичам предложено высказать свое мнение по важному вопросу: нужно ли обновление парка поездов в столице проводить ускоренными темпами? Горожане могут выбрать три варианта – подтвердить необходимость ускоренного обновления подвижного состава, сообщить, что скорость обновления в этом деле не имеет значения или воздержаться от ответа.
Сейчас в метрополитене постепенно заменяются поезда – с 2017 года на линии выпускают новые поезда «Москва» - более вместительные, менее шумные, оснащенные кондиционерами и разъемами для зарядки гаджетов. В 2019 году в метро появились подобные поезда новой модификации - «Москва-2019» - оснащенные системой электродинамического торможения, обеспечивающей плавное снижение скорости при подъезде к станции.
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