0
0
103
НОВОСТИ

ФСИН возглавил Александр Калашников

14:12 08.10.2019 Источник: РБК

Новым главой Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) стал бывший глава управления ФСБ по Красноярскому краю Александр Калашников, следует из информации в разделе «руководство» на сайте ведомства.  РБК

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

15:12 08.10.2019
Специалистам предстоит оценить классические произведения с учетом воздействия на детскую психику
0
29
15:00 08.10.2019
РУСАЛ инвестирует полмиллиарда рублей в Североуральский бокситовый рудник
0
80
14:32 08.10.2019
Американские прокуроры получат налоговые декларации Трампа
0
102
14:06 08.10.2019
В сентябре школьные оценки детей в МЭШ проверяли 934 000 москвичей
0
123
14:00 08.10.2019
Жилье в новостройках за год подорожало почти на 12%
0
137
13:32 08.10.2019
Более 70% украинцев не поддерживают открытие рынка сельхозземель - опрос
0
158
13:20 08.10.2019
В Москве началось голосование о темпах обновления поездов метро
0
179
13:07 08.10.2019
Нобелевская премия по физике присуждена за вклад в понимание эволюции Вселенной
0
215
13:05 08.10.2019
Кремль опасается нового витка гонки вооружений, но РФ участвовать в ней не будет - Песков
0
196
13:00 08.10.2019
Меркель отвергла новый план Джонсона по Brexit, переговоры близки к провалу - BBC
0
209

Возврат к списку