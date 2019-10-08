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Американские прокуроры получат налоговые декларации Трампа

14:32 08.10.2019 Источник: Эхо Москвы

Американские прокуроры теперь могут получить налоговые декларации Дональда Трампа за восемь лет. Президент проиграл суд.

Гражданский иск в суд подал сам президент США Дональд Трамп — он пытался заблокировать попытку окружного прокурора Манхеттена получить копии налоговых деклараций Трампа и его бизнесов за последние восемь лет в рамках уголовного дела о выплате денег порноактрисе Сторми Дэниелс за молчание о связи с ним. Прокуратура выясняет, не были ли проведены выплаченные Дэниелс в разгар избирательной кампании президента 130 тысяч долларов как юридические расходы — это, по законам США, преступление. Адвокаты Трампа пытались убедить суд, что против действующего президента нельзя вести уголовные расследования. Федеральный судья иск отклонил со следующей формулировкой: этот Суд не может одобрить такое категорическое и безграничное утверждение президентского иммунитета от судебного процесса. Теперь консалтинговая фирма Mazars USA, ведущая дела Трампа и его компаний, обязана исполнить повестку прокурора Манхеттена и предоставить копии налоговых деклараций. Однако сразу после решения федерального суда адвокаты Трампа обратились в Апелляционный суд с просьбой вмешаться и приостановить дело. Апелляционный суд согласился и постановил временно приостановить решение федерального суда.

В двух других апелляционных суд уже находится два дела об обжаловании решений нижестоящих судов, которые также приняли решения не в пользу Трампа по налоговым декларациям.

Дональд Трамп первый в современной истории президент США, который не опубликовал свои налоговые декларации.  Эхо Москвы

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