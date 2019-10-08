Американские прокуроры получат налоговые декларации Трампа
14:32 08.10.2019 Источник: Эхо Москвы
Американские прокуроры теперь могут получить налоговые декларации Дональда Трампа за восемь лет. Президент проиграл суд.
Гражданский иск в суд подал сам президент США Дональд Трамп — он пытался заблокировать попытку окружного прокурора Манхеттена получить копии налоговых деклараций Трампа и его бизнесов за последние восемь лет в рамках уголовного дела о выплате денег порноактрисе Сторми Дэниелс за молчание о связи с ним. Прокуратура выясняет, не были ли проведены выплаченные Дэниелс в разгар избирательной кампании президента 130 тысяч долларов как юридические расходы — это, по законам США, преступление. Адвокаты Трампа пытались убедить суд, что против действующего президента нельзя вести уголовные расследования. Федеральный судья иск отклонил со следующей формулировкой: этот Суд не может одобрить такое категорическое и безграничное утверждение президентского иммунитета от судебного процесса. Теперь консалтинговая фирма Mazars USA, ведущая дела Трампа и его компаний, обязана исполнить повестку прокурора Манхеттена и предоставить копии налоговых деклараций. Однако сразу после решения федерального суда адвокаты Трампа обратились в Апелляционный суд с просьбой вмешаться и приостановить дело. Апелляционный суд согласился и постановил временно приостановить решение федерального суда.
В двух других апелляционных суд уже находится два дела об обжаловании решений нижестоящих судов, которые также приняли решения не в пользу Трампа по налоговым декларациям.
Дональд Трамп первый в современной истории президент США, который не опубликовал свои налоговые декларации. Эхо Москвы
НОВОСТИ
- 15:12 08.10.2019
- Специалистам предстоит оценить классические произведения с учетом воздействия на детскую психику
- 15:00 08.10.2019
- РУСАЛ инвестирует полмиллиарда рублей в Североуральский бокситовый рудник
- 14:12 08.10.2019
- ФСИН возглавил Александр Калашников
- 14:06 08.10.2019
- В сентябре школьные оценки детей в МЭШ проверяли 934 000 москвичей
- 14:00 08.10.2019
- Жилье в новостройках за год подорожало почти на 12%
- 13:32 08.10.2019
- Более 70% украинцев не поддерживают открытие рынка сельхозземель - опрос
- 13:20 08.10.2019
- В Москве началось голосование о темпах обновления поездов метро
- 13:07 08.10.2019
- Нобелевская премия по физике присуждена за вклад в понимание эволюции Вселенной
- 13:05 08.10.2019
- Кремль опасается нового витка гонки вооружений, но РФ участвовать в ней не будет - Песков
- 13:00 08.10.2019
- Меркель отвергла новый план Джонсона по Brexit, переговоры близки к провалу - BBC
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать