Специалистам предстоит оценить классические произведения с учетом воздействия на детскую психику

15:12 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

В Госдуме предложили психологам определять негативное влияние книг на детей. Специалистам предстоит оценить классические произведения с учётом современных реалий.

Правительство выдвинуло законопроект, который снимает большую часть возрастных ограничений для доступа детей к произведениям литературы, искусства и кинематографа. Парламентарии предлагают не маркировать книги из школьной программы.



Зампред комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко в интервью «Говорит Москва» отметила, что перечень классических произведений для несовершеннолетних должны проработать детские психологи.



«Я не знаю, надо ли такую маркировку делать. Допустим, для Мопассана. Я помню, что нам его до пятого класса читать не давали. Сегодня, наверное, уже изменилось время, изменился уровень образования детей и доступность. Поэтому, надо заново подумать, что рекомендуется, а что не рекомендуется. Мы считаем, что это должно быть в случае ненормативной лексики, в случае если психологи определят, что это может негативно воздействовать на психику ребенка, но это должно быть квалифицированное мнение, скорее всего, детских психологов, а не вкусовое мнение чиновников, которые дают или не дают какую-то маркировку».



Первого октября в России вступил в силу закон, который позволяет сотрудникам библиотек, кинотеатров и книжных спрашивать паспорт. В скором времени планируется изменить возрастные маркировки для литературы. Останутся две категории: до 18 и после.

