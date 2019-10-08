Специалистам предстоит оценить классические произведения с учетом воздействия на детскую психику
15:12 08.10.2019 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
В Госдуме предложили психологам определять негативное влияние книг на детей. Специалистам предстоит оценить классические произведения с учётом современных реалий.
Правительство выдвинуло законопроект, который снимает большую часть возрастных ограничений для доступа детей к произведениям литературы, искусства и кинематографа. Парламентарии предлагают не маркировать книги из школьной программы.
Зампред комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко в интервью «Говорит Москва» отметила, что перечень классических произведений для несовершеннолетних должны проработать детские психологи.
«Я не знаю, надо ли такую маркировку делать. Допустим, для Мопассана. Я помню, что нам его до пятого класса читать не давали. Сегодня, наверное, уже изменилось время, изменился уровень образования детей и доступность. Поэтому, надо заново подумать, что рекомендуется, а что не рекомендуется. Мы считаем, что это должно быть в случае ненормативной лексики, в случае если психологи определят, что это может негативно воздействовать на психику ребенка, но это должно быть квалифицированное мнение, скорее всего, детских психологов, а не вкусовое мнение чиновников, которые дают или не дают какую-то маркировку».
Первого октября в России вступил в силу закон, который позволяет сотрудникам библиотек, кинотеатров и книжных спрашивать паспорт. В скором времени планируется изменить возрастные маркировки для литературы. Останутся две категории: до 18 и после.
НОВОСТИ
- 15:00 08.10.2019
- РУСАЛ инвестирует полмиллиарда рублей в Североуральский бокситовый рудник
- 14:32 08.10.2019
- Американские прокуроры получат налоговые декларации Трампа
- 14:12 08.10.2019
- ФСИН возглавил Александр Калашников
- 14:06 08.10.2019
- В сентябре школьные оценки детей в МЭШ проверяли 934 000 москвичей
- 14:00 08.10.2019
- Жилье в новостройках за год подорожало почти на 12%
- 13:32 08.10.2019
- Более 70% украинцев не поддерживают открытие рынка сельхозземель - опрос
- 13:20 08.10.2019
- В Москве началось голосование о темпах обновления поездов метро
- 13:07 08.10.2019
- Нобелевская премия по физике присуждена за вклад в понимание эволюции Вселенной
- 13:05 08.10.2019
- Кремль опасается нового витка гонки вооружений, но РФ участвовать в ней не будет - Песков
- 13:00 08.10.2019
- Меркель отвергла новый план Джонсона по Brexit, переговоры близки к провалу - BBC
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать