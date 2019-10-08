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Пилота F-16 в Бельгии попытались ослепить лазером

15:32 08.10.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Пилота бельгийского истребителя F-16 во вторник пытались ослепить лазером, когда он совершал полет в районе авиабазы Кляйн-Брогель на северо-востоке страны. Об этом сообщил телеканал RTL.

По его информации, инцидент произошел над провинцией Лимбург, пилот смог совершить посадку на авиабазе, пострадавших и материального ущерба нет. Местная полиция начала расследование и обратилась через СМИ и соцсети к гражданам с призывом предоставить информацию о виновнике инцидента.

База Кляйн-Брогель является крупнейшей авиабазой НАТО в Бельгии и является одной из баз в Европе, где хранятся американские атомные авиабомбы. В связи с этим данный объект регулярно становится мишенью для различных акций протеста пацифистов.

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