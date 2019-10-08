Пилота F-16 в Бельгии попытались ослепить лазером
15:32 08.10.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Пилота бельгийского истребителя F-16 во вторник пытались ослепить лазером, когда он совершал полет в районе авиабазы Кляйн-Брогель на северо-востоке страны. Об этом сообщил телеканал RTL.
По его информации, инцидент произошел над провинцией Лимбург, пилот смог совершить посадку на авиабазе, пострадавших и материального ущерба нет. Местная полиция начала расследование и обратилась через СМИ и соцсети к гражданам с призывом предоставить информацию о виновнике инцидента.
База Кляйн-Брогель является крупнейшей авиабазой НАТО в Бельгии и является одной из баз в Европе, где хранятся американские атомные авиабомбы. В связи с этим данный объект регулярно становится мишенью для различных акций протеста пацифистов.
НОВОСТИ
- 16:32 08.10.2019
- Деятельность Путина на посту президента одобряют 68% россиян - опрос
- 16:12 08.10.2019
- Мать брошенной в квартире девочки отправили на принудительное лечение
- 16:00 08.10.2019
- Россия и Турция подписали соглашение о расчетах в нацвалютах - Минфин РФ
- 15:12 08.10.2019
- Специалистам предстоит оценить классические произведения с учетом воздействия на детскую психику
- 15:00 08.10.2019
- РУСАЛ инвестирует полмиллиарда рублей в Североуральский бокситовый рудник
- 14:32 08.10.2019
- Американские прокуроры получат налоговые декларации Трампа
- 14:12 08.10.2019
- ФСИН возглавил Александр Калашников
- 14:06 08.10.2019
- В сентябре школьные оценки детей в МЭШ проверяли 934 000 москвичей
- 14:00 08.10.2019
- Жилье в новостройках за год подорожало почти на 12%
- 13:32 08.10.2019
- Более 70% украинцев не поддерживают открытие рынка сельхозземель - опрос
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать