Россия и Турция подписали соглашение о расчетах в нацвалютах - Минфин РФ
16:00 08.10.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Россия и Турция подписали соглашение о расчетах и платежах в национальных валютах, а также о расширении и укреплении межбанковского взаимодействия. Об этом говориться в сообщении Минфина России.
Со стороны России соглашение подписал первый вице- премьер, министр финансов Антон Силуанов, с турецкой - министр казначейства и финансов Берат Албайрак.
Основной целью документа является увеличение и постепенный переход к использованию национальных валют (рубля и лиры) при расчетах между двумя странами, создание соответствующей инфраструктуры финансового рынка и повышение привлекательности национальных валют для хозяйствующих субъектов РФ и Турции.
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