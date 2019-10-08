Россия и Турция подписали соглашение о расчетах в нацвалютах - Минфин РФ

16:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия и Турция подписали соглашение о расчетах и платежах в национальных валютах, а также о расширении и укреплении межбанковского взаимодействия. Об этом говориться в сообщении Минфина России.

Со стороны России соглашение подписал первый вице- премьер, министр финансов Антон Силуанов, с турецкой - министр казначейства и финансов Берат Албайрак.



Основной целью документа является увеличение и постепенный переход к использованию национальных валют (рубля и лиры) при расчетах между двумя странами, создание соответствующей инфраструктуры финансового рынка и повышение привлекательности национальных валют для хозяйствующих субъектов РФ и Турции.

