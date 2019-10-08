Мать брошенной в квартире девочки отправили на принудительное лечение

16:12 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Мосгорсуд отправил на принудительное лечение мать брошенной в квартире девочки. Пятилетнего ребёнка нашли в захламлённом жилище на Ленинградском шоссе в марте.

Девочка не имела социальных навыков и не разговаривала, а в шею «вросла» спиральная резинка для волос. Против матери возбудили дело о покушении на убийство. Эксперты признали женщину невменяемой.



Как отмечает РИА Новости, психиатрическая клиника сегодня отказалась принимать осуждённую, так как при ней не было документов. Их будут восстанавливать, на это время женщину оставили в СИЗО. Её дочь находится в детском приюте. Говорит Москва

